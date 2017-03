Vídeo antecipa o UFC 210

No Mundo das Lutas

O UFC 210 será realizado no dia 08 de abril no Key Bank Center, em Buffalo, Nova York (EUA). A principal atração será a disputa do Cinturão dos meio-pesados, em um combate entre o campeão Daniel Cormier (18 vitórias e uma derrota) e Anthony Johnson (22 vitórias e 5 derrotas). No primeiro encontro, em 2015, Cormier venceu por finalização.

Confira o vídeo com a prévia do duelo: