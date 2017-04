Vídeo adianta McGregor vs. Mayweather

No Mundo das Lutas

Conor McGregor deverá encarar Floyd Mayweather no segundo semestre. Enquanto a data não é anunciada oficialmente, fãs publicam prévias em vídeo do aquecimento para o embate mais aguardado dos últimos tempos. Confira o aquecimento para a luta entre o atual detentor do Cinturão dos leves do UFC e o maior nome do boxe da atualidade: