No Mundo das Lutas





Foto: Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O brasileiro José Aldo fez a luta principal do UFC 212, na madrugada desse domingo, no Rio e acabou perdendo o Cinturão dos penas ao ser nocauteado por Max Holloway no 3º round.

Destaque também para as vitórias de Vitor Belfort e Claudinha Gadelha.

Confira o vídeo: