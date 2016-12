Amanda Nunes provoca Ronda Rousey com meme na internet após vencer UFC 207

Zoeira

Por: Lancepress e Zero Hora

Poucas horas após garantir o cinturão do peso-galo feminino para o Brasil, Amanda Nunes postou um meme nas redes sociais, provocando a americana Ronda Rousey. A brasileira nocauteou a figura mais famosa no MMA feminino mundial em menos de um minuto na madrugada deste sábado durante o UFC 207, em Las Vegas (EUA).

A campeã peso galo feminino do UFC publicou uma montagem onde Ronda aparece como uma bebê enquanto Amanda empurra o carrinho com o cinturão do UFC na mão.



Amanda conquistou sua primeira conquista de título bem sucedia no octógono. A vitória consagra a baiana no hall de ídolos internacionais do UFC.