Amanda Nunes provoca Ronda Rousey: "Está brincando com a pessoa errada"

A poucos dias de defender o cinturão peso galo feminino do UFC, Amanda Nunes comentou o "sumiço" de Ronda Rousey perante à imprensa na semana da luta. A brasileira atendeu membros da imprensa antes do UFC 207, que acontece nesta sexta-feira, em Las Vegas, e falou sobre a postura da rival.

Ronda solicitou e conseguiu evitar compromissos que envolvem o atendimento à imprensa antes da disputa de cinturão desta sexta. Amanda comentou a postura da rival e deixou seu recado.

— Não sei o que há de errado com essa essa garota. Serei honesta com você. Se ela quiser fazer esse jogo, ela está brincando com a pessoa errada. Estou muito focada e sei que vou pará-la — declarou a brasileira.

Amanda Nunes e Ronda Rousey fazem a luta principal do UFC 207, na sexta-feira. Será a primeira defesa de cinturão da brasileira, que conquistou o título ao finalizar Miesha Tate no UFC 200.

