Amanda Nunes vence Ronda Rousey e garante cinturão para o Brasil 

UFC 207

No principal confronto do UFC 207, Amanda Nunes venceu Ronda Rousey e garantiu o cinturão do peso-galo feminino para o Brasil. Em um combate impecável, que representava a maior luta de sua carreira, a baiana de 28 anos impôs um nocaute técnico à estrela norte-americana aos 48 segundos do primeiro round e deixou a adversária sem chance de reação.

A vitória consagra a brasileira no hall de ídolos internacionais do UFC, enquanto o reinado de Ronda, figura mais famosa no MMA feminino mundial, desaba. No UFC 193, a norte-americana havia sofrido um nocaute de Holly Holm. Abalada, afastou-se do octógono por mais de um ano.

Leia mais:

No período em que a estrela esteve longe, Amanda, Holm e Miesha Teta dividiram o cinturão. Com o resultado do UFC 207, Amanda põe fim ao sonho de Ronda de retornar ao posto de melhor lutadora do mundo.

Foto: Christian Petersen / Getty Images/AFP

— Parem com essa palhaçada de Ronda. Ela vai se aposentar, fazer filmes... Eu sou a campeã! — disse Amanda, após a vitória. — Brasil, o que vocês estão achando agora, hein?! Eu sou a verdadeira campeã aqui! — completou, durante a comemoração.

A lutadora ainda dedicou a vitória a sua namorada, a também lutadora Nina Ansaroff:

— Ela será a próxima campeã do UFC. Ouçam isso!

Os resultados do UFC 207:

30 de dezembro em Las Vegas, nos Estados Unidos

Card principal

— Amanda Nunes venceu Ronda Rousey por nocaute técnico

— Cody Garbrandt venceu Dominick Cruz por decisão unânime

— TJ Dillashaw venceu John Lineker por decisão unânime

— Dong Hyun Kim venceu Tarec Saffiedine por decisão dividida

— Ray Borg venceu Louis Smolka por decisão unânime

Card preliminar

— Neil Magny venceu Johny Hendricks por decisão unânime

— Antônio Cara de Sapato venceu Marvin Vettori por decisão unânime

— Alex Garcia venceu Mike Pyle por nocaute

— Niko Price venceu Brandon Thatch por finalização

— Luta entre Tim Means e Alex Cowboy foi julgada sem resultado

Veja como foi o UFC 207:



