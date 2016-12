AO VIVO: acompanhe o UFC 207, com Amanda Nunes x Ronda Rousey

Siga!

A brasileira Amanda Nunes defende seu cinturão do peso-galo feminino diante da estrela americana Ronda Rousey no UFC 207. Além de Amanda, outros três lutadores brasileiros entram no octógono. Confira os cards preliminar e principal e acompanhe, abaixo, as lutas em tempo real.

UFC 207

CARD PRINCIPAL

Peso-galo: Amanda Nunes x Ronda Rousey

Peso-galo: Dominick Cruz x Cody Garbrandt

Peso-galo: TJ Dillashaw x John Lineker

Peso-meio-médio: Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine

Peso-mosca: Louis Smolka x Ray Borg

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio: Johny Hendricks x Neil Magny

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Marvin Vettori

Peso-meio-médio: Mike Pyle x Alex Garcia

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Tim Means

Peso-meio-médio: Brandon Thatch x Niko Price

