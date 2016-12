Após derrota do Leicester, crise aumenta no atual campeão inglês

Nada fácil

Surpresa positiva da última temporada, o Leicester faz novamente uma campanha que chama atenção no Campeonato Inglês. Agora, no entanto, pelo retrospecto fraquíssimo da equipe. Nesta segunda-feira, o atual campeão nacional perdeu por 2 a 0 para o Everton e chegou ao nono revés em 18 jogos: é 16º colocado, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

De alguma forma, a queda de produção do time que encantou recentemente tem relação ao desempenho de peças-chave na conquista passada. Nesta rodada do Boxing Day, por exemplo, o craque argelino Ryad Mahrez sequer iniciou jogando. Entrou apenas no segundo tempo.

— Não o vi treinar bem. Precisa dar mais pelo time. Eu quero mais — explicou o técnico Claudio Ranieri após o jogo.

Torcida prestou apoio a Vardy Foto: Paul Ellis / AFP

O artilheiro Vardy também não vive um grande momento. E nesta segunda nem pôde ajudar os companheiros: cumpria suspensão de três jogos por ser expulso contra o Stoke City. Em protesto contra a Football Association (entidade que controla o futebol na Inglaterra), torcedores do clube receberam máscaras do jogador no Estádio King Power.

Mas uma competição vem salvando o ano do Leicester. Na Liga dos Campeões, o time de Ranieri fechou o Grupo G em primeiro lugar — o Porto foi o segundo. Nas oitavas de final, os Foxes vão enfrentar o Sevilla.

