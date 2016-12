Aprovado em exames médicos, Montillo assina com o Botafogo

Novo camisa 7

Jogador de 32 anos assinou o contrato ao lado do presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira (E)

Jogador de 32 anos assinou o contrato ao lado do presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira (E) Foto: Alexandre Loureiro / SSPress,Divulgação

Após ser recebido com festa pela torcida do Botafogo no Aeroporto Internacional do Galeão, na noite de quarta-feira, o meia argentino Walter Montillo realizou exames médicos na tarde desta quinta-feira e assinou contrato de um ano com o clube carioca.

O vínculo foi oficializado no Centro de Memória de General Severiano, ao lado do presidente Carlos Eduardo Pereira. A apresentação do atleta para imprensa e torcida será em janeiro.



Montillo durante os teste físicos na sede do Botafogo Foto: Alexandre Loureiro / SSPress,Divulgação

— A expectativa é grande. É um desafio muito lindo para mim, com 32 anos. Vou trabalhar duro e forte para essa equipe que fez um grande trabalho em 2016. Não venho fazer outra que não seja mostrar o meu futebol e ajudar — O jogador destacou o fato de vestir a camisa 7, imortalizada por craques como Garrincha e Jairzinho.

Com homenagem à Garrincha ao fundo, argentino conheceu a sede do clube em General Severiano Foto: Alexandre Loureiro / SSPress,Divulgação

— Para mim é uma hora vestir essa camisa. É muita história. Sou muito honrado de usá-la, com humildade e felicidade. Tomara que, com muito trabalho, possa levar essa camisa a grandes conquistas — completou.

O jogador de 1m71cm e 66kg teve passagens por San Lorenzo (ARG), Morelia (MEX), Universidad de Chile, Cruzeiro, Santos e Shandong Luneng.

— Nossas sinceras boas-vindas e que ele tenha certeza de que aqui é a extensão de sua casa. O Botafogo o recebe com muita alegria e carinho — destacou Carlos Eduardo Pereira.

