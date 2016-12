Aquecimento inglês para o Réveillon: os jogos que passarão na TV neste final de semana

Premier League

Enquanto as principais ligas do mundo fazem uma pausa, o Campeonato Inglês segue sem paradas para as festas de final de ano. Se os jogos do meio da semana da competição não influenciaram em nada na parte de cima da tabela, a 19ª rodada promete mudanças.

Leia mais:

Diferenças de 40ºC na temperatura e de 5 mil metros na altitude, os desafios do Rally Dakar em 2017

Brasil-Pel estuda as contratações de Daniel Carvalho e Heliardo

Cláusula no contrato de Tevez na China permite retorno ao Boca Juniors



No sábado, enquanto você se prepara para dançar como o Sturridge (foto) na virada do ano, o vice-líder Liverpool recebe o terceiro colocado Manchester City. Antes disso, o líder Chelsea enfrenta o Stoke City. Só pegou este jornal no domingo para ler? Não tem problema. A rodada começa em 2016, mas só termina em 2017. No dia 1°, pela manhã, Watford e Tottenham se enfrentam. Pouco depois, é a vez de o quarto colocado Arsenal receber o Crystal Palace.

SÁBADO – 15h30min

Liverpool x Manchester City

Sem Philippe Coutinho, que se recupera de uma lesão sofrida no tornozelo direito ainda no final de novembro, o Liverpool recebe o Chelsea em Anfield. A equipe venceu os últimos três jogos pelo Campeonato Inglês contra o City. Caso consiga mais três pontos, será a primeira vez desde 1981 que o Liverpool embala quatro triunfos consecutivos contra o time hoje comandado por Guardiola. Para piorar, o City só venceu uma vez no torneio no estádio dos Reds, em 2002, quando Anelka marcou duas vezes – no restante, foram cinco empates e 13 derrotas. Porém, o Liverpool não deve contar com Firmino, que, no mesmo dia, terá de se apresentar em uma delegacia após ser flagrado dirigindo embriagado na madrugada da véspera de Natal.

SÁBADO – 13h

Chelsea x Stoke City

O Stoke City não costuma ser um rival que atrapalha os planos do Chelsea, que vem de 12 vitórias seguidas. Porém, desde 2015, esse retrospecto mudou. No final daquele ano, o Stoke, eliminou os Blues nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Pela primeira vez desde 1974/1975, na temporada passada, o Stoke não perdeu as duas partidas da competição, em casa ou fora, para o Chelsea.

SÁBADO – 13h

Manchester United x Middlesbrough

Jamais o Watford venceu o Tottenham em um jogo de Premier League. Os Spurs não perdem o primeiro jogo do ano desde 2009. Harry Cane, um dos principais atletas do time, completará seu centésimo jogo pela competição. Apesar de ter desperdiçado um pênalti no último jogo contra Southampton, o atacante tem média de quase um gol a cada dois jogos pelo torneio.

DOMINGO – 14h

Arsenal x Crystal Palace

O Arsenal venceu oito dos últimos 11 jogos pela Premier League contra o Crystal Palace. A única vitória dos visitantes foi em outubro de 1994. Será o 200° jogo do torneio no Emirates Stadium, casa do Arsenal. A equipe faz valer o mando de campo. Foram 129 vitórias, 47 empates e apenas 23 derrotas. Para melhorar, o clube não perde o primeiro jogo do ano em casa desde 1985.

*ZHESPORTE