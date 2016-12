Argentino Diego Simeone é eleito o melhor técnico do mundo em 2016

No topo

Embora não tenha sido campeão Espanhol, o argentino Diego Simeone foi escolhido pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol) como o melhor técnico do planeta neste ano.

Finalista da Liga dos Campeões, Diego Simeone levou o Atlético de Madrid à final contra o Real Madrid, do francês Zidane, que ficou em segundo lugar no ranking de melhores do ano. A diferença entre os dois foi de apenas 5 pontos.

Campeão da Premier League com o modesto Leicester, Claudio Ranieri ficou em terceiro lugar na lista da IFFHS, com mais pontos que treinadores badalados como Pep Guardiola, Luis Enrique e Klopp.

Destaques do Campeonato Inglês atual, Antônio Conte e José Mourinho nem aparecem entre os concorrentes. O ranking tem ainda Emery, Pochettino, Allegri, Mosimane, Wenger, Leonardo Jardim e Blanc.