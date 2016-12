As 10 matérias mais lidas do esporte de ZH em 2016

Retrospectiva

A lista de matérias esportivas mais lidas no site de Zero Hora em 2016 mostra que, pelo menos entre as campeãs de audiência, o mundo vai bem além da dupla Gre-Nal. A notícia com melhores números do ano diz respeito à luta entre Anderson Silva e Michael Bisping, disputada em fevereiro, e outra notícia referente ao duelo também está no top-10.

O acidente da Chapecoense tem três registros entre as 10 mais lidas, assim como o Grêmio. O Inter, por sua vez, tem apenas uma matéria na lista, da mesma forma que a recuperação de Michael Schumacher – enquanto a Olimpíada 2016, curiosamente, não consta na relação.

Confira a lista completa:

1 – Saiba como ver a luta entre Anderson Silva e Michael Bisping – 26/2/2016

Foto: Divulgação / ZH

A luta marcava o retorno de Anderson Silva ao octógono após cumprir a suspensão por doping. Ele enfrentou Michael Bisping em Londres, em um sábado à noite. Sem transmissão da TV aberta ou de canais por assinatura – apenas no pay per view –, os torcedores do UFC queriam saber como assistir ao confronto. A torcida, no entanto, não deu certo: o Spider foi derrotado por decisão unânime dos juizes.

2 – AO VIVO: acompanhe as informações sobre o acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia – 29/11/2016

Foto: Raul ARBOLEDA / Afp

As primeiras informações foram desencontradas a respeito do acidente com a delegação da Chapecoense na chegada a Medellín. À medida em que as horas passaram, a realidade veio à tona: foi a maior tragédia já sofrida por uma equipe de futebol na história do esporte. No total, 71 pessoas morreram entre jogadores, dirigentes, jornalistas e tripulação.

3 – Seis anos depois, Douglas e Edílson recriam foto em banheira com gelo e latas de cerveja – 8/12/2016

Anos se passaram e nada mudou ¿¿¿¿ Uma foto publicada por Douglas Dos Santos (@douglas_10doga) em Dez 8, 2016 às 2:50 PST

O título do Grêmio na Copa do Brasil foi comemorado em alto estilo por Douglas e Edílson. Remanescentes da conquista do Gauchão 2010 – último título tricolor até então –, os dois repetiram a foto que marcou aquela conquista: no vestiário, uma banheira de gelo lotada de latinhas de cerveja. Na legenda, o camisa 10 brincou:

– Anos se passaram e nada mudou.

4 – Em homenagem no Instagram, esposa de Filipe Machado publica última foto de jogador no avião – 1/12/2016

Uma das vítimas do acidente da Chapecoense, o zagueiro Filipe Machado deixou esposa e uma filha. Aline Machado, viúva do gaúcho de 32 anos, publicou na sua conta no Instagram a última foto que recebeu do jogador: um registro já no avião da LaMia que caiu na Colômbia.

5 – Durante recuperação lenta, Schumacher já é levado ao jardim de sua mansão – 11/5/2016

Foto: Peter Steffen / DPA,AFP

Os anos passam, e as notícias a respeito do estado de saúde de Michael Schumacher seguem sendo um mistério. Acidentado há três anos, o maior vencedor da história da Fórmula-1 vive recluso em sua casa na Suíça, e o seu staff não dá pistas sobre suas condições. Um site americano escreveu, em maio, que ele segue em um lento processo de recuperação.

6 – AO VIVO: siga Anderson Silva x Michael Bisping no UFC Londres – 27/2/2016

Foto: Niklas Halle'n / AFP

ZH transmitiu em tempo real a luta entre Anderson Silva x Michael Bisping. Os fãs de UFC puderam acompanhar tudo sobre a luta, vencida pelo inglês.

7 – Grêmio é punido no STJD e perde mando de campo para a final da Copa do Brasil – 16/11/2016

Foto: LUCAS UEBEL / Grêmio

A presença de Carol Portaluppi no banco de reservas no final do jogo contra o Cruzeiro quase custou caro ao Grêmio. O STJD puniu o Tricolor com a perda de um mando de campo – justo na final, contra o Atlético-MG – por conta da invasão da filha do técnico Renato. O clube, porém, conseguiu um efeito suspensivo e garantiu a finalíssima da Copa do Brasil na Arena, onde comemorou o penta da competição.

8 – Tripulante de avião próximo narra diálogo dramático entre piloto da Lamia e torre de controle – 30/11/2016

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Desde a notícia de que o voo da Chapecoense caíra na aproximação para o pouso em Medellín, a suspeita inicial era de que houve uma pane seca no avião da LaMia. No dia seguinte, a Rádio RCN, da Colômbia, recebeu o relato de um tripulante de outro voo que esperava para pousar, que ouviu as conversas do avião com a torre de controle. No registro, o piloto da LaMia admitiu que estava com problemas de combustível pouco antes de bater.

9 – Árbitro registra em súmula invasão de mulher no gramado da Arena – 11/9/2016

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Antes da invasão de Carol Portaluppi, o Grêmio sofreu com outra presença inesperada em campo na Arena. Uma mulher invadiu o gramado do estádio tricolor no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e o árbitro registrou o incidente em súmula. O Grêmio não foi punido pelo caso.

10 – Apenas 15 jogadores do atual elenco do Inter devem permanecer em 2017 – 13/12/2016

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

O rebaixamento à Série B do Brasileirão vai mudar a fotografia do vestiário do Inter. A nova direção, comandada pelo presidente Marcelo Medeiros e pelo vice de futebol Roberto Melo, deve alterar o grupo de jogadores. A tendência é de que apenas 15 atletas permaneçam no Beira-Rio na próxima temporada.

