Atlético-PR anuncia contratação do lateral-direito Jonathan

O Atlético-PR tem um reforço para a disputa da Copa Libertadores em 2017. O clube paranaense anunciou a contratação de Jonathan, que estava no Fluminense. O lateral-direito, 30 anos, vem de uma temporada decepcionante. Convivendo com muitas lesões, o atleta disputou apenas 24 jogos em 2016, sendo apenas 11 na Série A.

Para voltar a jogar constantemente e recuperar o bom futebol, Jonathan aposta na estrutura do Atlético-PR, que já realizou trabalhos semelhantes com atletas que estavam em baixa.

– A estrutura é maravilhosa. Faz com que a carreira do jogador fique mais longa e acho que posso ajudar muito com a minha experiência – afirmou Jonathan, que já passou por Cruzeiro, Santos, Parma-ITA, Inter de Milão-ITA antes de ser contratado pelo Fluminense em 2015.

O jogador se destacou em 2009, quando foi titular da campanha do Cruzeiro de Adilson Batista no vice-campeonato da Libertadores, em que a equipe mineira foi derrotada pelo Estudiantes de La Plata na decisão. Em Belo Horizonte, ele trabalhou com Paulo Autuori, atual técnico do Atlético-PR. Pelo Santos, em 2011, foi campeão da América no time que tinha Neymar e Ganso.

– Já tive a felicidade de participar várias vezes e em uma dessas participações consegui o título. Para mim é motivo de orgulho poder vestir essa camisa e jogar a Libertadores pelo Atlético. Será uma experiência muito bacana. Tenho certeza que o ano de 2017 promete bastante para o clube – completou.

