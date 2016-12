Atlético-PR anuncia Felipe Gedoz como reforço para a Libertadores 

Mercado





O Atlético-PR anunciou o seu camisa 10 para 2017. Ele é Felipe Gedoz, gaúcho de Muçum que estreou como profissional no Defensor do Uruguai e fez grande Libertadores em 2014, ao lado do uruguaio De Arrascaeta. O meia chega para ser opção na disputa do torneio continental em 2017.

Gedoz estava no Brugge, da Bélgica, há dois anos. O gaúcho não escondia a vontade de voltar à América do Sul e viu na proposta do Atlético-PR a oportunidade ideal para isso. Em sua última participação na Libertadores, o meia marcou quatro gols na campanha do Defensor que só parou na semifinal, para o Nacional.

Além de Gedoz, o Atlético-PR já anunciou o centroavante Grafite e o lateral-direito Jonathan para o próximo ano.

*RÁDIO GAÚCHA