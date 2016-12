Autoridades russas reconhecem pela primeira vez "conspiração de doping"

Mudança de rumo

As autoridades russas reconheceram pela primeira vez que uma conspiração de doping aconteceu no país, que posteriormente abalou o mundo do esporte, informa o jornal The New York Times.

— Foi uma conspiração institucional — afirmou a diretora geral da Agência Antidoping russa, Anna Antseliovich, de acordo com uma matéria escrita a partir de Moscou.

Leia mais:

De Rose: "Não é impossível que apareçam mais casos de doping"

COI abre processo contra 28 atletas russos que competiram em Sochi

Doping institucionalizado envolveu mais de mil atletas, conclui relatório

A dirigente e outros entrevistados negaram, no entanto, que o esquema teria sido patrocinado pelo Estado e afirmaram que as pessoas mais importantes do governo não sabiam de nada.

O investigador Richard McLaren afirmou em 9 de dezembro em um novo relatório para a Agência Mundial Antidoping (Wada) que mais de 1 mil atletas russos de 30 modalidades integraram um plano orquestrado pelo ministério dos esportes para consumir substâncias proibidas na preparação para os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Sochi 2014, além de outros eventos mundiais.

O ministro dos esportes, Vitali Mutko, afirmou à agência de notícias russa TASS no dia 9 de dezembro que não foi provada a existência de uma "conspiração institucional".

As primeiras revelações do relatório McLaren provocaram a exclusão dos representantes do atletismo russo das competições internacionais, como os Jogos Olímpicos Rio 2016.