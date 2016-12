Avião dos Vikings sai da pista e jogadores ficam presos na aeronave por quatro horas

Chegando em Green Bay, na cidade de Winconsin (EUA), para disputar a rodada natalina da NFL, a equipe do Minnesota Vikings teve um enorme susto. O avião da Delta que levava a equipe saiu da pista no aeroporto internacional de Appleton, e ficou preso, como confirmou o próprio twitter oficial da franquia:

While taxiing after a safe landing, the team plane slid off the runway and became stuck. We are waiting patiently to exit the plane.