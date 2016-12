Bernard está na mira do Santos

Muito além dos 7 a 1...

O Santos autorizou nos últimos dias um empresário tentar viabilizar a contratação do atacante Bernard, 24 anos, do Shakhtar Donetsk (UCR). O Peixe foi informado pelo agente que poderia conseguir a liberação do clube ucraniano. Então, diretoria e comissão técnica alvinegras aprovaram o nome, mas sabem que é praticamente um "sonho impossível".

Bernard, que teve problemas nos últimos anos no clube ucraniano, retomou a boa fase. Ele voltou a ter chances com a chegada do técnico Paulo Fonseca e se destacou no último semestre.

Além disso, o Shakhtar não tem histórico de facilitar o empréstimo de seus jogador. O clube já cedeu Wellington Nem ao São Paulo em novembro.

Ciente da dificuldade, mas ainda com esperança, o Santos busca outros reforços para o ataque. Porém, o clube não tem tido sucesso nas últimas negociações.

O Peixe fez investidas por Cazares, do Atlético-MG, e Marcos Guilherme, do Atlético-PR, mas ficou longe de ter um desfecho positivo. O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, também já abriu as portas para as voltas de Robinho e Gabigol, mas admite que são outras negociações difíceis de se concretizarem.

Após "resolver" o sistema defensivo, o Peixe prioriza as contratações de reforços para o ataque. Até agora, chegou para o setor o colombiano Vladimir Hernandez, que estava no Junior de Barranquilla.