Borussia "bate" o Bayern e lidera seleção de revelações da Uefa

Desta vez, deu Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique. Pelo menos fora de campo... Neste sábado, a Uefa anunciou a seleção de revelações de 2016, com destaque para três jogadores do clube aurinegro: os atacantes Dembélé e Pulisic (o mais novo, com 18 anos) e o meia Raphael Guerreiro.

Já do Bayern, soberano nos últimos anos no Campeonato Alemão, há dois representantes, ambos meio-campistas. São eles Renato Sanches e Kimmich. O Barcelona é outro clube que conta com dois atletas na lista: o zagueiro Umtiti e o lateral/meia Sergi Roberto.

Do gol ao setor ao ofensivo, completam a lista o arqueiro Areola, do Paris Saint-Germain, Lindelof, do Benfica, o meio-campista Lemar, do Monaco, e o atacante André Silva, do Porto. O técnico eleito trata-se de Zinedine Zidane, que está em sua primeira temporada como treinador de uma equipe de ponta.

