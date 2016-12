Brasil-Pel confirma cinco reforços para a temporada 2017

Novidades

Um dos três clubes gaúchos na Série B do Brasileirão em 2017, o Brasil-Pel confirmou a contratação de cinco reforços nesta terça-feira. Os laterais Éder Sciola e Tiago Silva, os meias Lenílson e Aloísio e o atacante Jean Silva farão parte do grupo comandado por Rogério Zimmermann na próxima temporada. Os três já trabalham com o grupo rubro-negro no Bento Freitas.

As contratações foram reveladas pelo Brasil através da conta do clube no Facebook. Mais experiente dos reforços, Lenílson, 33 anos, jogou em diversos clubes do Rio Grande do Sul, como Esportivo, Caxias, Passo Fundo, União Frederiquense e Lajeadense. Ele estava no Moto Club, do Maranhão. Aloísio, 31 anos, disputou a Série B pelo Vila Nova, de Goiânia, em 2016.

O lateral-direito Éder Sciola também foi adversário xavante na Série B, pelo Sampaio Corrêa. Ele tem 31 anos. Tiago Silva, 29 anos, tem sua carreira no futebol gaúcho, com passagens por Juventude, Cruzeiro e São José. Já o atacante Jean Silva estava acertado com o Passo Fundo, mas preferiu a proposta do Brasil para a próxima temporada.

