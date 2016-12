Brasil-Pel estuda as contratações de Daniel Carvalho e Heliardo

Mercado gaúcho

O Brasil-Pel cogita ter o meia Daniel Carvalho e o centroavante Heliardo em 2017. Os dois chegariam ao Bento Freitas para reforçar posições que perderam peças importantes ao final da Série B, como Diogo Oliveira, Felipe Garcia e Ramon.

No programa Atualidade Esportiva, da Rádio Pelotense, o presidente rubro-negro Ricardo Fonseca admitiu que os dois jogadores estão sendo analisados. Pesa a favor do clube, o fato de Daniel Carvalho morar em Pelotas e ter afirmado à imprensa local o desejo de atuar pelo Xavante.

— Estamos fazendo uma avaliação, diretoria, comissão, todo mundo — afirmou Fonseca sobre o meia, que não atua desde que deixou o Goiás, em setembro, e tem 33 anos.

O centroavante Heliardo, artilheiro do Gauchão 2016 pelo São José, estava no Joinville. Ele pode chegar ao Brasil-Pel acompanhado do atacante Fernando Viana, que também estava defendendo o clube catarinense.

— São dois nomes que interessam — admitiu Fonseca.

