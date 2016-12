Brasil renova com Zimmermann

Ele fica

Agora está no papel. As duas partes já haviam manifestado interesse no acordo, mas faltavam as assinaturas. A confirmação foi anunciada pelo presidente do clube, Ricardo Fonseca, e pelo vice de futebol, Claudio Montanelli.



Com isso, Rogério Zimmermann seguirá sendo o técnico Xavante, entrando na sua sexta temporada consecutiva no comando da equipe.

Com ele, o preparador físico João Beschorner, o auxiliar técnico Zeca Martins, o preparador de goleiros Alex Lessa e o analista de desempenho Marcos Zambiazi, também garantiram as suas permanências no clube