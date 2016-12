Bruno Soares publica foto em "treino intensivo" com dupla sertaneja Marcos e Belutti

Tênis

Treino intensivo com uma das melhores duplas do mundo. #top #flysports #marcosebelluti Uma foto publicada por Bruno Soares (@brunosoares82) em Dez 22, 2016 às 11:50 PST

Integrante da parceria número 1 do mundo, o tenista Bruno Soares publicou uma foto nesta quinta-feira "com uma das melhores duplas do mundo". O parceiro do escocês Jamie Murray estava apenas brincando. Na imagem, ele aparece com companheiros de treino, entre eles o gaúcho Fabrício Neis, e a dupla sertaneja Marcos e Belutti.

Em 2017, Soares poderá ser acompanhado pelos brasileiros no Rio Open. O ATP 500, em solo carioca, será disputado entre os dias 20 e 26 de fevereiro de 2017.

