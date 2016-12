Campeão dos moscas, Demetrious Johnson diz ser o melhor lutador do mundo

Peso por peso

Demetrious Johnson é, atualmente, o campeão mais longevo do UFC. Detentor do cinturão dos moscas desde setembro de 2012 e com direito a nove defesas de cinturão, o americano está a uma vitória de igualar o recorde de Anderson Silva, que defendeu o título dos médios 10 vezes. Para Johnson, ele é o melhor lutador peso por peso do mundo.

— Eu acredito que sim, acho que sou. Acho que fui lá e mostrei tudo na minha última luta. Mostrei que tenho um bom clinch, nocauteei Henry Cejudo. Joseph Benavidez lutou os três rounds com ele, e ainda que fosse uma versão desenvolvida do Henry Cejudo. Mas esses caras nunca levaram a luta para lugares diferentes. Eles nunca realmente lutaram no clinch, usaram os aspectos do wrestling ou grappling — disse, em entrevista ao MMA Hour.

Leia mais:

Caju Freitas: vamos acabar com esta palhaçada

Nate Diaz elogia Ronda e diz que quase foi finalizado por ela em treino

Amanda Nunes provoca Ronda: "Ela sabe que eu sou a melhor"

A última derrota de Demetrious foi para o atual campeão dos galos, Dominick Cruz, em outubro de 2011. A luta foi para a decisão dos juízes, e Cruz venceu de forma unânime, mantendo o cinturão da categoria de cima — ainda não havia a classe dos moscas à época. Apesar da derrota, Johnson não crê que, no ranking peso por peso, seja pior do que Cruz.

— A luta com o Domick Cruz ocorreu há, o quê, cinco anos? Quando você vê o peso-por-peso, se eu fosse do mesmo tamanho de Cruz ou de Jon Jones, na mesma classe de peso, tudo exatamente igual, acredito que estaria apto a vencê-los, mostrando o que eu sou capaz de fazer no octógono.

Desde que desceu para os moscas, em março de 2012, Johnson está invicto. Na primeira luta, empatou com Ian McCall. Na revanche, conseguiu a vitória e garantiu um lugar na final do torneio que foi criado para determinar o campeão inaugural da categoria.

Ele venceu Joseph Benavidez por decisão dividida para ficar com o título. Desde então, defendeu o cinturão contra John Dodson (duas vezes), John Moraga, Joseph Benavidez, Ali Bagautinov, Chris Cariaso, Kyoji Horiguchi, Henry Cejudo e Tim Elliott. A sequência rendeu ao americano o posto de primeiro colocado no ranking peso por peso oficial do UFC.