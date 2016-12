Caratê brasileiro fica entre os cinco melhores do mundo em 2016

Melhorou

O ano de 2016 foi marcante para o caratê mundial e para o brasileiro também. Além de comemorar o ingresso da modalidade no cronograma olímpico, a Seleção Brasileira encerra a temporada na quarta colocação do ranking mundial da WKF (World Karate Federation, em inglês). Em quatro anos, quando uma nova gestão assumiu a Confederação Brasileira de Karate (CBK), a equipe brasileira acumulou conquistas e ganhou 21 posições na classificação.

– Quando assumimos, sabíamos das dificuldades. É difícil competir com países da Europa que têm uma maior regularidade de participações em competições mundiais. Como uma país da América do Sul, é difícil competir em igualdade pelas dificuldades financeiras também. As viagens são longas e caras. É uma surpresa e uma satisfação muito grande pra nós – comemorou o técnico Ricardo Aguiar.



O ranking da WKF considera os eventos Pan-Americanos, Premier League e Mundiais das categorias Cadete, Junior, Sub-21 e Sênior.



– Parabenizamos todos os atletas, professores, pais e responsáveis, patrocinadores, árbitros, técnicos, dirigentes e Federações Estaduais por mais essa conquista do nosso esporte – destacou William Cardoso, diretor-técnico da CBK.



O Japão lidera o ranking mundial, seguido da França e Turquia, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Logo atrás do Brasil, em quinto, está a Venezuela, outra país com tradição no caratê.



