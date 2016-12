CBF faz mistério sobre árbitros que integrarão o quadro da Fifa em 2017

Não fala

A especulação sobre a lista de árbitros brasileiros que farão parte do quadro da Fifa em 2017 cresce a cada dia, sobretudo pela proximidade da virada do ano, quando a própria entidade divulga relação com os nomes dos apitadores de todo o mundo.

A CBF continua fazendo mistério e não revela nem para os árbitros envolvidos no processo qual a decisão tomou. Heber Roberto Lopes, Péricles Bassols, Leandro Vuaden e Dewson Freitas estão na berlinda.



Além dos cinco brasileiros que estão confirmados na pré-temporada da Conmebol, Anderson Daronco é mais um a ter certeza da permanência no quadro, já que foi selecionado para atuar no Sul-Americano Sub-20, no Equador.



Como a presença de Raphael Claus, melhor árbitro da Série A, é outra certeza, as contas e especulações entre os árbitros ficam por conta de três vagas.



