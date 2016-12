Chelsea vence Bournemouth e segue firme na liderança do Inglês

3 a 0

Ficar sem Diego Costa e Kanté não foi um problema para o Chelsea. Nesta segunda-feira, a equipe de Antonio Conte presenteou sua torcida no Stamford Bridge com uma vitória por 3 a 0 sobre o Bournemouth.

O resultado deixa os Blues mais líderes do que nunca, com 44 pontos. Os visitantes até começaram a partida conseguindo anular o sistema dos donos da casa. No entanto, aos 24 minutos, Hazard girou fora da área e passou para Fabregas, o espanhol deu a assistência para o conterrâneo Pedro, que bateu por cobertura, fazendo 1 a 0.

Os Blues dominaram a primeira etapa e criaram algumas chances para ampliar o placar, mas não conseguiram acertar nas finalizações. Do outro lado, o Bournemouth armou contra-ataques, mas também não foi efetivo.

Logo aos quatro minutos da segunda etapa, Francis fez falta em Hazard dentro da área. O belga cobrou o pênalti rasteiro no canto direito e fez 2 a 0, completando 50 gols na Premier League com a camisa do Chelsea.

Pedro ainda marcou seu segundo na partida aos 48 minutos. O espanhol fez ótima jogada individual, chutou, a bola desviou na zaga e entrou, sacramentando a vitória.

Na próxima rodada, o Chelsea recebe o Stoke City, no Stamford Bridge, às 13h (de Brasília) do dia 31. Já o Bournemouth visita o Swansea no mesmo dia e horário.

