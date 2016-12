China pode tirar Rooney do United e torná-lo o jogador mais caro do mundo

Especulações

Depois de Oscar, outro estrela que atua no futebol inglês pode se aventurar na China. Neste sábado, o jornal Mirror informa que dois clubes do país asiático estão dispostos a desembolsar cerca de 35 milhões de euros (R$ 119,4 milhões) anuais por Wayne Rooney — que seria o atleta mais bem pago do mundo caso aceitasse uma hipotética oferta.

De acordo com o diário britânico, Guangzhou Evergrande e Beijing Guoan são as equipes que estão na briga para contar com o camisa 10 do Manchester United, que tem contrato até junho de 2019, já na próxima temporada.

Desde 2004 nos Red Devils, Rooney não vive bom momento na Inglaterra. Atualmente, o atacante de 31 anos, multicampeão no Old Trafford, não tem sido titular na equipe do recém-chegado José Mourinho.

