Clube argentino cobra dívida do Cruzeiro por Ramón Ábila

Faltou pagar

Final de ano e as dívidas começam a aparecer... Essa também é a realidade dos clubes brasileiros. O Cruzeiro começará 2017 com uma grande conta pra pagar: os direitos do argentino Ramón Ábila, contratado junto ao Huracá no mês de junho.

O time mineiro deveria pagar cerca de 13,4 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de Ábila. Essa quantia seria paga em parcelas ao longo do segundo semestre de 2016, mas o clube argentino alega que o Cruzeiro pagou apenas a primeira parte da transação.

Em nota publicada no site do clube, o Huracán afirma que o Cruzeiro tem 10 dias para quitar a dívida, sem citar quantias. Caso contrário, a Raposa seria obrigada a desembolsar uma quantia ainda maior para comprar todos os direitos de Ábila, além de sofrer sanções do Estatuto de Transferências de Jogadores da Fifa.

Confira a nota emitida pelo Huracán na íntegra:

"Neste dia, quinta-feira, 29 de dezembro o clube e com assinatura do Presidente Nadur, intima o Cruzeiro para transferir a segunda parcela de 50% do passe de Wanchope Ábila.

A partir desta intimação, são 10 dias para o clube brasileiro cumpra o acordo, caso contrário eles devem pagar a opção de compra total, o custo da opção e os juros correspondentes, sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento relativo ao Estatuto e Transferências de Jogadores da Fifa."