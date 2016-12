Clube romeno joga semifinal com numerações pintadas com canetinha 

Copa da Romênia

Um episódio muito inusitado marcou a semifinal da Copa da Romênia, na quarta-feira. Os times ASA Targu-Mures e ACS Poli decidiram entrar em campo com suas camisas 1, só que ambas eram muito parecidas. O ASA Targu-Mures, time da casa, estava de azul. Já o ACS Poli, visitante, queria jogar de roxo. A arbitragem não deixou e mandou o time visitante trocar de camisa, só que o ACS Poli não tinha levado seus fardamentos reservas. Diante de tal fato, foi preciso improvisar. O ACS Poli pegou camisas brancas sem escudos e teve que pintar os números com canetinha hidrocor.

As camisas usadas pelo ACS Poli, ao menos, foram da Joma, fornecedora de material esportivo do clube. E as peças pintadas com canetinha deram sorte. O ACS Poli venceu por 4 a 2.

Incrivelmente, não é a primeira vez que o futebol profissional tem um jogo com camisas pintadas de canetinha. Em 2013, o duelo entre Independiente de Santa Fé e Boyacá Chicó, pelo Campeonato Colombiano, presenciou fato igual. O Boyacá, que era o mandante, resolveu jogar de vermelho e preto, ao invés do tradicional verde e branco. Porém, o Independiente só tinha levado sua camisa titular, também vermelha, e aí começou a confusão.

O Boyacá bateu o pé e o Santa Fé jogou o primeiro tempo com o uniforme de treinos, que era cinza e não tinha os patrocinadores do clube.

Para o segundo tempo, surgiu a canetinha. O presidente do Independiente Santa Fé, César Pastrana, disposto a mostrar os patrocínios, rapidamente comprou em camelôs réplicas piratas da camisa reserva, de cor branca, e pediu para pintar os números e os nomes dos patrocinadores na parte de trás com caneta hidrocor.



No fim das contas, em campo, o Santa Fé derrotou o Boyacá. Vitória dos visitantes por 2 a 0.



