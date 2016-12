Com duplo-duplo de Olivinha, Flamengo bate Vitória e segue na ponta do NBB 

Liderança

O Flamengo se recuperou da derrota sofrida para o Basquete Cearense na última terça-feira e bateu o Vitória por 98 a 87, nesta quinta-feira, no Tijuca Tênis Clube. Os primeiros quartos foram equilibrados, mas o time da casa fez valer seu coletivo e levou a melhor no final.



Os cariocas, que jogaram sem o lesionado Ricardo Fischer e foram comandados por Olivinha — dono de 22 pontos e 13 rebotes — e Marcelinho, lideram a competição com 90% de aproveitamento. Os baianos estão em quarto, com 60%.

Leia mais:

Caxias do Sul Basquete perde para a Liga Sorocabana no NBB 9 e segue na luta para não cair



Na próxima terça-feira o Fla fecha o ano contra o Caxias, às 19h30min (de Brasília), também no ginásio do Tijuca. Já o Leão só volta às quadras em 2017, contra o Basquete Cearense, no dia 7 de janeiro.



O JOGO



O Flamengo começou melhor, apesar de ceder muitos rebotes ao time adversário. No entanto, o Vitória aumentou de rendimento na parte final do quarto, se aproveitou dos seguidos erros do Fla, viu seus arremessos caírem e conseguiu encostar no placar.



O segundo quarto de jogo foi mais equilibrado durante todo período. Com parcial de 25 a 24, as equipes foram mais eficientes do ataque do que na defesa e os visitantes seguiram tirando proveito de algumas bobeadas.



No segundo tempo da partida, os baianos voltaram mais ligados, mas os cariocas conseguiram controlar melhor a defesa e voltaram a abrir uma boa vantagem no último quarto. Os adversários passaram a errar mais e o coletivo do Fla fez a diferença.



O Vitória voltou a encostar quando começou a acertar algumas bolas de três e viu os cariocas darem bobeira na defesa. Porém, não foi o suficiente. O Fla usou a experiência e se manteve na frente até o fim, sacramentando a nona vitória no NBB 9.



*LANCEPRESS