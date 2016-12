Como estão e quando voltam os principais campeonatos nacionais pelo mundo

Futebol

As principais ligas da Europa dão uma pausa para as festas de fim de ano. Porém, no Campeonato Inglês, a disputa se intensifica entre o fim de um ano e início do outro. De hoje, dia conhecido em alguns países como ¿Boxing Day¿, a 4 de janeiro acontecerão três rodadas. Esta última já abrindo o segundo turno. O período prevê dois grandes jogos: Liverpool x Manchester City, no Anfield, no dia 31 de dezembro, e o clássico londrino Tottenham x Chelsea, no White Hart Lane, em 4 de janeiro, uma quarta-feira. Enquanto os outros campeonatos não voltam, relembre como está a briga nos principais torneios do mundo.



INGLÊS

Quando para: 4/1.

Quando volta: 14/1 – 21ª rodada.

Como está: ao contrário da temporada passada, quando o Leicester surpreendeu e ficou com a taça, agora a corrida está mais "previsível". O bloco dos seis primeiros colocados se distanciou do restante e a diferença de pontos do líder Chelsea, que vem de 11 vitórias seguidas, para o sexto colocado, o Manchester United, é de 13 pontos. Além disso, o time do técnico Antonio Conte abriu seis de vantagem do vice-líder Liverpool, que fará um confronto direto contra o Man. City, terceiro colocado, no último dia de 2016.

O que é "Boxing Day"

É o termo usado em alguns países, como Reino Unido, Canadá, Irlanda e Estados Unidos, para o dia seguinte ao Natal. Tem este nome porque, antigamente, os patrões presenteavam seus trabalhadores apenas no dia posterior ao feriado. Utilizava-se então uma caixa (box, em inglês) para entregar os regalos aos trabalhadores.



18ª rodada

SEGUNDA-FEIRA

10h30min - Watford x Crystal Palace (ESPN)

13h - Arsenal x West Bromwich (ESPN+)

13h - Burnley x Middlesbrough

13h - Chelsea x Bournemouth (ESPN BRASIL)

13h - Leicester x Everton

13h - Manchester United x Sunderland (ESPN)

13h - Swansea x West Ham

15h15min - Hull City x Manchester City (ESPN+)

TERÇA-FEIRA

15h15min - Liverpool x Stoke City

QUARTA-FEIRA

17h45min - Southampton x Tottenham

Foto: PAUL ELLIS / AFP

ALEMÃO

Quando volta: 20/1 – 17ª rodada.

Como está: a paralisação do Campeonato Alemão aconteceu exatamente na metade do torneio. O tetracampeão Bayern de Munique, desta vez, não está com tanta folga na liderança. Desde a temporada 2011/2012 que a diferença entre primeiro e o segundo lugar, na 16ª rodada, não era de três pontos ou menos. Em 2011/2012, por exemplo, a distância entre o líder Bayern para o segundo colocado Wolfsburg era de 11 pontos. Ou seja, o novato na primeira divisão RB Leipzig já está fazendo história no torneio. Na parte de baixo, o único time que jamais foi rebaixado na história da Bundesliga está sob ameaça. O Hamburgo esteve fora da zona de rebaixamento em apenas uma rodada deste primeiro turno. Logo na volta, a equipe que está em 16° na tabela, vai ter um confronto direto, fora de casa, contra o Wolfsburg, 13° com 16 pontos.



Foto: Christof STACHE / AFP

PORTUGUÊS

Quando volta: 8/1 – 16ª rodada.

Como está: o Benfica lidera com 38 pontos e o melhor ataque do torneio – marcou 32 gols. Porém, é seguido de perto pelo Porto, com 34 pontos, e que tem a melhor defesa da competição – sofreu apenas sete gols em 15 partidas disputadas.



Foto: FRANCISCO LEONG / AFP

ESPANHOL

Quando volta: 6/1 – 17ª rodada.

Como está: o Real Madrid lidera com três pontos de vantagem e um jogo a menos do que o Barcelona. Na volta do recesso, no dia 7 de janeiro, os madrilenhos vão enfrentar o penúltimo colocado Granada.



Foto: Gerard Julien / AFP

ARGENTINO

Quando volta: 5/2 – 15ª rodada.

Como está: na metade do campeonato, o Boca Juniors lidera com 31 pontos, apenas três à frente do Newell¿s Old Boys. Na história da competição, apenas duas equipes jamais caíram para a segunda divisão: Boca e Arsenal de Sarandí. Mas, se continuar assim, restará apenas um após o término desta temporada. Isso porque o Arsenal é o pior time do torneio até então, com apenas oito pontos somados em 14 jogos.



Foto: Juan Mabromata / AFP

FRANCÊS

Quando volta: 14/1 – 20ª rodada.

Como está: o Nice, do atacante Mario Balotelli, é o líder da competição com dois pontos à frente do segundo colocado Monaco. Na volta da parada do francês, enfrenta o Metz, que não vence há quatro rodadas. Porém, não poderá contar com Balotelli, expulso após acertar um pontapé no zagueiro Lewczuk, no empate contra o Bordeaux, na última rodada.



Foto: VALERY HACHE / VALERY HACHE / AFP

ITALIANO

Quando volta: 8/1 – 19ª rodada.

Como está: a Roma fez 3 a 1 no Chievo na última quinta-feira e ficou a quatro pontos da líder Juventus, que tem um jogo a menos. A 18ª rodada do Campeonato Italiano começou em 2016, mas só vai terminar em 2017. Isso porque os jogos de Juventus, contra o Crotone, e Milan, contra o Bologna, tiveram de sair adiados por causa da Supercopa da Itália – vencida na sexta-feira nos pênaltis pelo time de Milão.



Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

