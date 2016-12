Confederação Brasileira de Basquete sofrerá intervenção a partir de 2017

Em janeiro

Segundo o Estado de S. Paulo, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) firmaram um acordo de intervenção na Confederação Brasileira de Basquete (CBB) nesta sexta-feira e que será divulgado na primeira quinzena de janeiro de 2017.

Leia mais:

Pela segunda vez, Atlético-PR tenta a contratação de Luis Henrique

Aquecimento inglês para o Réveillon: os jogos que passarão na TV neste final de semana

Vice-líder em sacks da temporada, Robert Mathis anuncia a sua aposentadoria



As intervenções que visam recolocar o basquete brasileiro nos eixos consistem na inclusão de um representante da Fiba e outro do COB, a formação de um colegiado que assumirá o comando e contará com participação de uma pessoa ligada ao Ministério do Esporte e um ex-atleta campeão mundial pela Seleção.



O atual presidente da CBB, Carlos Nunes já foi avisado sobre o assunto, porém preferiu não se pronunciar até receber uma comunicação formal, o mandato dele termina em três meses. A Fiba afirmou que só detalhará o plano de recuperação em janeiro, mas garantiu que existirão eleições.



A entidade internacional pretende realizar profundar mudanças na CBB, que chegou a R$17 milhões em dívidas, como reformular o estatuto, tirando o poder dos presidentes das federações estaduais, únicos votantes em eleições. Porém, está descartada a possibilidade de desfiliação da CBB à Fiba para que outra organização fosse criada.



*LANCEPRESS