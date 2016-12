CR7 ou Possebon? Com bom-humor, Passo Fundo anuncia reforço para o Gauchão

Mercado gaúcho

O Passo Fundo anunciou seu novo reforço para o Campeonato Gaúcho de maneira bem-humorada. Publicou uma foto em que aparecem Rodrigo Possebon e Cristiano Ronaldo, quando os dois defendiam o Manchester United, e escreveu:

— Um dos dois é a nossa nova contratação para o Gauchão 2017!

Leia mais:

Juventude não aceita troca de jogadores para negociar zagueiro Klaus com o Inter

Inter reforma campos do Marinha e abre 300 vagas para jovens em vulnerabilidade social

Grêmio negocia dois laterais-esquerdos da base com o futebol paulista



Um dos dois é a nossa nova contratação para o Gauchão 2017! #DESCUBRA ¿¿ pic.twitter.com/H7BfP1n4W9 — E.C. Passo Fundo (@ECPF_Oficial) 27 de dezembro de 2016

Depois, seguiu a brincadeira no Twitter publicando uma foto do jogador nos tempos de Santos. Nela, aparecem Paulo Henrique Ganso, Neymar e Possebon.

Natural de Sapucaia do Sul, o volante tem 27 anos e deixou o Inter, em 2008, ainda na base, para assinar com o Manchester United. Ele rodou pelo futebol português, italiano, brasileiro e do Catar até chegar ao Passo Fundo.

*ZHESPORTES