Cris Cyborg é notificada por violação em exame antidoping

Coleta sob suspeita

O UFC informou nesta quinta-feira que a brasileira Cris Cyborg pode ter violado a política antidoping, conforme notifição da Usada, a agência antidopagem dos EUA. A amostra foi coletada no último dia 5 de dezembro, em período fora de competições.

Não foi informado qual substância a lutadora paranaense de 31 anos teria usado. De acordo com comunicado do UFC, conforme a política antidopagem da organização, Cyborg poderá solicitar um processo de revisão legal — que deve incluir testes na amostra B coletada — antes que qualquer punição seja imposta.

No Twittter, Cyborg informou que o seu médico está em contato com a Usada e negou o uso de anabolizantes.

— O que posso dizer é que eles estão falando com o meu médico e que eu estou calma. Todos sabem que estou doente, estou me recuperando do corte de peso que fiz para a última luta. O que está acontecendo agora é o pós-corte de peso. Todos sabem que estou doente e em tratamento médico. Não é algo ruim e estamos em contato para resolver isso da melhor maneira — afirmo a lutadora.

A última luta de Cyborg foi em 24 de setembro, no UFC Brasília, oportunidade em que venceu a sueca Lina Lansberg por nocaute. A lutadora já foi pega no antidoping quando era detentora do título dos pesos penas do Strikeforce, após vitória sobre a japonesa Hiroko Yamanaka, em dezembro de 2011. O teste apontou o uso de esteroides anabolizantes, e Cyborg foi suspensa.

A íntegra do comunicado do UFC

O UFC foi notificado formalmente nesta quinta-feira (22) pela Agência Anti-Doping dos Estados Unidos (Usada) sobre uma potencial violação da política Anti-Doping por parte da lutadora Cristiane "Cyborg" Justino decorrente de uma coleta de amostra fora das competições, em 5 de dezembro de 2016.

A Usada, administradora independente da Política Antidopagem do UFC, tratará da gestão de resultados e da adjudicação apropriada deste caso. É importante notar que, de acordo com a Política Antidopagem do UFC, há um processo de revisão legal e justo que é concedido a todos os atletas antes que quaisquer sanções sejam impostas.

Assim como em todos os casos de violações antidoping, informações adicionais ou declarações do UFC serão fornecidas no momento apropriado na medida que o processo avançar.

