Cruzeiro e São Paulo anunciam troca de Neilton por Hudson

Cruzeiro e São Paulo confirmaram nesta quinta-feira a troca do atacante Neilton pelo volante Hudson. Em seus sites oficiais, os clubes anunciaram o acordo, com cada atleta sendo emprestado por uma temporada. No fim do período, eles passam a ter opção de compra sobre os reforços.



Neilton ainda tem contrato com o Cruzeiro até o meio de 2018, enquanto Hudson renovou recentemente seu vínculo até dezembro de 2019 com o São Paulo. O volante já tinha negociação adiantada com o clube mineiro, ao qual chega por indicação do técnico Mano Menezes. Já o atacante realizou exames médicos nesta quinta-feira e já vestiu a camisa do São Paulo.



Os dois jogadores foram revelados pelo Santos. O atacante tem 22 anos e foi destaque do Botafogo no último Campeonato Brasileiro, em campanha que levou o time carioca à Libertadores. Marcou 16 gols em 2016. Já o volante chegou a ser capitão do São Paulo no primeiro semestre, mas depois caiu de produção. Ambos chegaram aos clubes em 2014. Hudson comemorou o acerto.



— Confesso que, quando soube do interesse do Cruzeiro e da possibilidade de trabalhar com o Mano Menezes, fiquei ansioso para que as coisas se acertassem logo para vestir essa camisa gloriosa. Como bom mineiro, sei da grandeza do Cruzeiro. Cresci admirando e querendo muito um dia jogar neste clube. Sei o quanto o clube representa e sei também do tamanho do meu desafio — afirmou, ao site oficial da Raposa.



Neilton ainda não concedeu entrevista pelo São Paulo, mas o clube avisou que ele se apresenta para a pré-temporada no dia 4 de janeiro de 2017. O mesmo ocorrerá com Hudson.



