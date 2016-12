Cruzeiro-RS encerra ano com goleada

Preparação

O Cruzeiro venceu o time do Sindicato por 8 a 1 na manhã desta sexta-feira, em jogo-treino realizado no Estádio do Sesc, em Porto Alegre.



O técnico Ben Hur Pereira escalou um time em cada tempo e utilizou 25 jogadores.

O primeiro tempo terminou 3 a 0 para o Cruzeiro, gols do Jaderson,de apenas 16 anos, do centroavante Lucão e do meio-campista Lucas Martins cobrando falta. Na etapa final, o Cruzeiro fez mais cinco gols, sendo dois do atacante Thiago Alagoano, um do zagueiro Fernando Pinto, um do lateral-direito John Lennon cobrando pênalti e o polivalennte Reinaldo fechou a goleada com um gol de cabeça. O atacante Douglas, de 19 anos, descontou para o Sindicato.Após a partida, os jogadores estrelados receberam folga e voltam aos treinos na segunda-feira.

O próximo teste será em jogo amistoso diante do São Paulo de Rio Grande, no dia 7, às 17h, no Estádio Veirão, em Gravataí.