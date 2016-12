Dana White diz não acreditar em novo retorno de Brock Lesnar ao UFC

Poucas chances

O americano Brock Lesnar, estrela do WWE que transferiu sua popularidade em lutas no MMA, está suspenso até julho por ter sido pego em um exame antidoping depois da luta contra Mark Hunt no UFC 200. Apesar de o ex-campeão dos pesados poder retornar no segundo semestre de 2017, o presidente do Ultimate, Dana White, não acredita na volta de Lesnar.

— Eu duvido que ele vá voltar. Não sei mais quanto tempo de contrato ele tem com o WWE, mas acho que sua carreira está chegando ao fim. Se bem que ele é uma besta da natureza, então nunca se sabe, ele pode me ligar e pedir outra luta daqui a um tempo, mas eu acho que ele está pronto para se aposentar — disse White, em entrevista ao site TMZ.

Brock Lesnar lutou MMA profissionalmente entre 2007 e 2011. Depois, decidiu se aposentar por problemas de saúde e manter apenas a carreira no pro-wrestling — lutas encenadas. Em julho, anunciou o seu retorno ao MMA e foi liberado pelo WWE para lutar no UFC 200.

No evento histórico, Lesnar venceu Hunt por decisão unânime, mas a luta foi revertida para sem resultado por conta do caso de doping. O americano tem cinco vitórias, três derrotas e um no contest na carreira.