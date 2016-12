Desenvolvedora do PES anuncia apoio e homenagens à Chape

Videogame

Em evento realizado na última sexta-feira, a Konami anunciou que prestará homenagens à Chapecoense no Pro Evolution Soccer 2017, além de afirmar que dará suporte financeiro ao clube catarinense e às famílias das vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido em Medellín, na Colômbia.

Os valores não foram revelados. No jogo, o tributo à Chape será em forma de uma bola, chamada de Força Chape, e com a atualização do símbolo, alterado com duas estrelas após a catástrofe.

A produtora japonesa ainda não revelou se manterá os 19 jogadores mortos na tragédia no game, que tem acordo com o clube catarinense – assim como com todos os outros clubes do Campeonato Brasileiro.