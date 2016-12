Djokovic organiza noite de caridade na Austrália e promete reunir estrelas

Tênis

"Uma noite com o Novak". Este será o nome de um evento de caridade, marcado para o dia 11 de janeiro, que reunirá vários atletas de diferentes esportes com o objetivo de angariar fundos para a fundação que leva o nome de Novak Djokovic. O ato será reliazado na principal quadra do complexo de Melbourne Park, onde é realizado o Australian Open, a Rod Laver Arena.

– Estou muito orgulhoso e empolgado por fazer parte deste evento em Melbourne, onde fui sempre bem recebido. É difícil acreditar que já passaram 9 anos desde que ganhei o Australian Open, o meu primeiro título de Grand Slam. "Uma noite com o Novak" vai ser muito divertido e eu espero ver muita gente por lá – disse o ex-número um do mundo ao site do Australian Open.

Já estão confirmados no evento nomes importantes do esporte australiano: Shane Warne e Meg Lanning ( ambos do críquete), Cam Smith (rubgy), Max Gawn e Archie Thompson (ambos do futebol) e Sharelle McMahon (do netball).

