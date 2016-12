Embriagado, ex-craque inglês provoca briga e acaba no hospital

Sempre ele

O ex-craque do futebol inglês Paul Gascoigne foi hospitalizado após se machucar durante briga em estado de embriaguez em um hotel de Londres, relatou a imprensa britânica.

A polícia londrina explicou ter sido chamada para apartar uma briga em um hotel da capital na terça-feira à noite e acabou levando ao hospital um homem de 49 anos – idade de Gascoigne – com um ferimento na cabeça.

O ex-jogador da seleção inglesa, que nos últimos anos se acostumou a aparecer na mídia por problemas com a bebida, é acusado de proferir "insultos raciais" a outros clientes do hotel, segundo testemunhas, e tentar tocar mulheres enquanto jogava dinheiro nelas.

Um cliente do hotel, Alvin Carpio, descreveu no Twitter um Gascoigne "muito bêbado", que foi "empurrado escadas abaixo" por alguém.

O porta-voz do ex-atacante, Terry Baker, informou que Gascoigne "não foi preso. Ele vai deixar o hospital logo e voltar para casa".

Gascoigne, que já vestiu a camisa da seleção inglesa 57 vezes, aposentando-se do futebol profissional em 2004, é visto como um caso perdido pela opinião pública britânica. Recentemente, fotos foram publicadas do ex-jogador com aparência muito envelhecida e fragilizado pelo álcool.

Em setembro, Gascoigne foi multado em 1.170 euros por comentários racistas durante uma aparição pública em 2015.