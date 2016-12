Ex-Santos, colombiano Henao vai encerrar a carreira em janeiro

Despedida

O goleiro Juan Carlos Henao, líder do Once Caldas campeão da Libertadores em 2004 e ex-jogador do Santos, vai abandonar oficialmente sua carreira no próximo dia 3 de janeiro em partida amistosa que será realizada no Estádio Palogrande, em Manizales.

Henao, que no próximo dia 30 da janeiro vai completar 45 anos, falou sobre a partida que vai reunir vários jogadores que levaram o Once Caldas ao topo da América em 2004. O "espetáculo para toda família", como definiu Henao, será a última partida de uma carreira de muito sucesso na Colômbia. A decisão de enfim abandonar o futebol foi tomada com o consentimento de todos os familiares.

"A Aranha", como Henao é chamado pelos torcedores do Once Caldas, continuará trabalhando no clube, mas nas categorias de base. Henao acredita que é necessário fortalecer a posição de goleiro no futebol colombiano, já que vários clubes contam com estrangeiro para esta posição em seus elencos.

— Temos que continuar dando confiança para os goleiro daqui. Existem muitos estrangeiros e isso sinceramente me preocupa muito. Quanto ao Once Caldas, nunca me senti pressionado por causa da minha idade. Sou um abençoado porque pude estrear e finalizar minha carreira aqui — disse Henao, que atuou pelo Santos em 2005.

Por usar cabelos compridos, calções curtos e estar constantemente adiantado em relação a sua meta, Henao chegou a ser considerado na Colômbia como o sucessor do lendário René Higuita, porém não conseguiu alcançar o sucesso esperado na seleção colombiana, onde disputou apenas 12 partidas.

*LANCEPRESS