Federer leva 6 mil pessoas a treino aberto na Austrália

Lenda do tênis

A partir de domingo, o ex-número 1 do mundo participará do tradicional torneio de pré-temporada com equipes mistas

A partir de domingo, o ex-número 1 do mundo participará do tradicional torneio de pré-temporada com equipes mistas Foto: Hopman Cup / Divulgação

O retorno às quadras de Roger Federer tem sido um prato cheio para os fãs de tênis. Nesta quinta-feira, o tenista realizou um treino aberto que lotou a quadra central da Perth Arena, em Perth, na Austrália, local onde será realizada a edição 2017 da Hopman Cup, tradicional torneio de pré-temporada com equipe mistas de diferentes nacionalidades.



Aos 35 anos, o recordista de títulos de Grand Slam (17) e de semanas na liderança do ranking mundial (302) fez a alegria do público com seu bom humor enquanto, curtia seu primeiro bate-bola em Perth com o tenista local Matt Ebden.

— É muito bom estar aqui e começar os trabalhos dessa forma — disse o ex-número 1 em bate-papo com o diretor do torneio, Paul Kilderry. — É muito bom poder me aclimatar ao local, ainda mais com tanta gente vindo assistir, tudo isso ajuda muito na adaptação e me deixa ainda mais feliz de estar aqui.



A sessão de treino foi mais do que bem-vinda após uma ausência de seis meses do suíço no circuito, a maior parada de sua exitosa carreira de quase 20 anos. Totalmente recuperado fisicamente, o atual 16º colocando do ranking da ATP também aparenta estar aliviado mentalmente.

— Desde que tomei a decisão de não ir à Olimpíada (do Rio 2016), ao US Open e demais torneios, aproveitei o tempo para curtir minha família e fazer coisas que normalmente não tenho tempo para fazer. E fiquei bem perdido nisso, voltar aos treinos nas últimas seis semanas foi complicado, mas me mantive sempre positivo e trabalhei da melhor forma que pude — admitiu.

Com sua ausência remontando à julho, com a derrota na semifinal de Wimbledon para Milos Raonic, Federer se sente muito bem por fazer seu retorno na Austrália:

— Nunca tive uma semana ruim nesse país. Os australianos sabem como realizar eventos dessa magnitude, tem ótimos voluntários e fãs que conhecem bem o esporte, tudo isso torna muito prazeroso jogar aqui.

Federer também pontuou que sua relação com a Austrália se estende a seus ex-treinadores Peter Carter e Tony Roche.

Na preparação para o Aberta da Austrália, no segunda quinzena de janeiro, Federer participará da Hopman Cup de 1º a 7 de janeiro, ao lado da compatriota Belinda Bencic. A última vez que o suíco disputou o torneio foi há 15 anos, quando jogou ao lado de Mirka Vavrinec, com quem se casou posteriormente.

*LANCEPRESS