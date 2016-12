Federer segue em dúvida sobre calendário após Miami 

Tênis

O suíço Roger Federer realizou a transmissão ao vivo, em suas redes sociais, de mais um de seus treinos de pré-temporada desde Dubai, nos Emirados Árabes. E conversou com os fãs afirmando estar animado para a temporada 2017.



O dono de 17 títulos do Grand Slam confirmou seu calendário para o ano, mas conteve-se em confirmar torneios. Além da Copa Hopman, que será iniciada na próxima segunda-feira, Federer disputará Australian Open, os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, além do ATP de Dubai.

Sobre a temporada europeia no saibro, que terá inicio em abril, o suíço comentou:

— Não estou certo sobre minha temporada no saibro. Decidirei isso mais tarde.

