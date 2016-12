Flamengo ainda busca "ponteiros"

Mercado

O esquema que o Flamengo atua e inclusive o técnico Zé Ricardo mais gosta, conta com dois jogadores abertos pelas pontas na frente. Porém, o elenco tem carências para essa posição e a diretoria corre atrás para solucioná-las, mas

não está fácil. Exceto Éverton, alguns nomes que atuaram no setor não são unanimidade e até deixaram o clube, como Emerson Sheik e Fernandinho. Já os alvos que o Rubro-Negro vem tentando estão com negociações complicadas.

A ideia do Flamengo é contratar até dois jogadores para atuar pelas pontas. O primeiro desejo foi Vitinho, que até admitiu as sondagens. Porém, o CSKA não aceita vender o atacante por menos de 10 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

Destaque do Vitória no Brasileirão, com 12 gols, Marinho também desperta o interesse do Fla. O Rubro-Negro já fez proposta para o atacante. No entanto, a dificuldade está em conseguir a liberação do clube baiano e ainda tem a concorrência do Santos e de clubes do exterior pelo jogador.

Com isso, o Flamengo já coloca em prática um Plano C. O Rubro-Negro negocia e pode acertar com o meia-atacante Marcos Guilherme, jovem do Atlético-PR. As tratativas envolvem a permanência do lateral-direito Léo no Furacão e o Fla

ainda pode incluir outros atletas no negócio pelo jogador.