Flamengo tenta a contratação do meia-atacante Marcos Guilherme 

Negociação

Em busca de novos jogadores para reforçar o elenco para a próxima temporada, o Flamengo se aproxima do meia-atacante Marcos Guilherme, do Atlético-PR. As diretorias dos clubes estão em uma negociação que inclui também o lateral Léo, que pertence aos cariocas e está o Furacão. Além disso, o Fla pode ainda envolver mais um jogador nas tratativas e o atacante Ederson é um dos especulados.

Luiz Sallim Emed, presidente do Atlético-PR, fez elogios a Marcos Guilherme, de 21 anos, e não descartou que o jogador pode mudar de ares em breve.

– Ele é um excelente atleta, muito profissional. Tem um histórico de evolução rápida. Ele foi pulando etapas. Tem um perfil de atleta veloz, competente. Ele pode desenvolver, mudando de ares, o melhor futebol dele. Foi um dos destaques da Seleção sub-20. Ninguém esquece de jogar bola – disse.

Leia mais

Palmeiras acerta pré-contrato para comprar o meia Alejandro Guerra, do Atlético Nacional

Michel Bastos chega a acordo para rescindir com o São Paulo

Santos encaminha contratação do volante Leandro Donizete



Marcos Guilherme é cria das categorias de base do Furacão e já foi apontado como uma das grandes promessas do clube, mas nunca chegou a engrenar e, mais recentemente, ficou na reserva em algumas partidas.

Além do fato de o Atlético-PR ter a intenção de ficar com Léo, um outro ponto que pode facilitar a negociação é que a diretoria do Furacão entende que uma possível saída do clube pode ajudar o jogador a retomar os bons tempos.

Santos e Grêmio também chegaram a demonstrar interesse em Marcos Guilherme, mas as negociações não avançaram.

*LANCEPRESS