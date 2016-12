Gabriel Jesus pode virar Rey de América

Último título do ano





Foto: Pedro Martins / MoWA Press

Será conhecido neste sábado o Rey de América, tradicional título concedido ao melhor jogador do continente pelo jornal uruguaio El País.

Dos cinco finalistas, apenas três seguem com chances: o brasileiro Gabriel Jesus (ex-Palmeiras, agora no Manchester City), o venezuelano Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional, agora no Palmeiras) e o colombiano Miguel Borja (Atlético Nacional).

Caso Guerra ganhe, será a primeira vez que um venezuelano alcance o título. Gabriel seria o sétimo brasileiro a vencer. Até hoje, Bebeto, Raí, Cafu, Romário, Neymar (duas vezes) e Ronaldinho receberam a distinção. Se Borja for o eleito, entrará no seleto grupo de colombianos com a honraria, ao lado de Carlos Valderrama (duas vezes) e Teo Gutiérrez.

Na lista de melhor treinador, Tite concorre com os treinadores da seleção uruguaia, Óscar Tabárez, e do Nacional, Reinaldo Rueda.