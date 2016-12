Galatasaray confirma proposta de time chinês pelo atacante Podolski

Mercado

O Galatasaray confirmou nesta quarta-feira que o Beijing Guoan fez uma proposta pelo atacante Lukas Podolski. O jogador está no futebol turco desde 2015 e se aposentou em agosto da seleção alemã.



– Estamos considerando a oferta. Se a transferência vai ser feita ou não depende do jogador – disse Levent Nazifoglu, diretor esportivo do clube, à agência de notícias "Anadolu".



A imprensa do país afirma que o valor da transferência deve rondar a casa dos 7 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões).



O Beijing Guoan conta com dois brasileiros no elenco: o volante Ralf e o meia Renato Augusto, que chegaram no início de 2016 após deixarem o Corinthians. Além da dupla, os chineses têm em seu plantel o atacante Burak Yilmaz, ex-jogador do próprio Galatasaray.



