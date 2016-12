Gastos com cuidados de Schumacher passariam de 6 milhões de euros por ano

Recuperação

Três anos após o acidente de esqui, Michael Schumacher segue a recuperação em sua casa em Gland, na Suíça. O ex-piloto de Fórmula-1 recebe os cuidados de dezenas de profissionais de saúde desde que saiu do hospital em setembro de 2014. A adaptação da residência e os tratamentos geraram para a família custos milionários.



Segundo apurou o jornal britânico The Sun, Corinna Schumacher, mulher do heptacampeão, estaria pagando cerca de 135 mil euros por semana para que seu marido tenha os melhores cuidados possíveis. Os gastos passariam de 6 milhões de euros por ano para manter a recuperação de Schumacher em casa, equivalente a mais de R$ 21 milhões/ano.



Leia mais:

Três anos depois de acidente, estado de saúde de Schumacher segue um mistério



O acidente

Michael Schumacher se acidentou no dia 29 de dezembro de 2013, enquanto esquiava nos Alpes Franceses, mais precisamente em Méribel. O alemão bateu com a cabeça em uma pedra e sofreu um grave traumatismo craniano. Ele foi resgatado de helicóptero e levado com urgência para o centro médico de Moutier. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital de Grenoble, onde seria submetido a cirurgia no cérebro e permaneceria em coma por vários meses.



Os primeiros meses de recuperação

As semanas posteriores ao acidente de Schumacher foram de especulações sobre a causa da queda do heptacampeão da Fórmula-1, e de grande apoio de fãs e da comunidade internacional do automobilismo. No noticiário internacional, cogitou-se que Schumi estava em alta velocidade quando bateu a cabeça, e que uma câmera portátil presa ao seu capacete teria agravado as lesões. Enquanto isso, torcedores faziam vigília em frente ao Hospital de Grenoble, enviando pensamentos positivos e rezando pela recuperação do alemão. Nas pistas, as homenagens vieram dos mais diversos cantos, como na Fórmula-1 e em categorias brasileiras. Durante a internação de Schumacher na França, ele recebeu visitas de nomes como Felipe Massa e Jean Todt, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e ex-chefe do alemão na Ferrari.



Alta e ida para casa

Em meados de abril de 2014, os primeiros sinais de melhora começaram a aparecer. Sabine Kehm reportou que ele alternava momentos de consciência e despertar. Dois meses depois, em junho, finalmente Schumi deixou o Hospital de Grenoble. Foram seis meses em recuperação na França. Em seguida, o ex-corredor da Ferrari seguiria seu tratamento em uma clínica em Lausanne, na Suíça. Ele foi para casa em setembro daquele ano.



Sumiço do prontuário e morte do responsável

O caso Schumacher teve uma polêmica em seu curso. Alguns prontuários médicos com relatos da saúde do alemão foram roubados. A investigação chegou à empresa Rega, especializada em transportes aéreos via helicóptero e que levou Schumi da França para a Suíça. Um alemão de identificação não revelada e funcionário da Rega foi preso, acusado de pegar os prontuários. Enquanto estava detido em Zurique, o homem, de aproximadamente 54 anos, foi encontrado morto.



Situação atual

Depois de informações ao longo de 2014, os últimos dois anos têm sido de mistério e incertezas. Apesar de algumas declarações de amigos próximos, o estado de saúde é mantido em mistério. A família prefere que o grande público não tenho acesso às informações e, com isso, os últimos meses são envoltos em especulações e rumores. Schumacher encontra-se em recuperação em sua residência em Gland, na Suíça. O tratamento é feito por uma equipe médica especial para o ex-piloto.