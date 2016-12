Golaços e vitórias dos líderes: como foi o Boxing Day no Campeonato Inglês

Premier League

A rodada especial do Campeonato Inglês no Boxing Day não surpreendeu pelos resultados. Com exceção de Liverpool, que joga nesta terça-feira contra o Stoke City em casa, e Tottenham, que enfrenta quarta-feira o Southampton, todos os sete primeiros colocados venceram suas partidas nesta segunda-feira, na 18ª rodada da competição. Se o Boxing Day não teve zebras, empolgou pelos belos gols.

Foto: Premier League / Divulgação

Pedro, antes de dar esta voadeira na bandeirinha de escanteio, acertou o ângulo do Bournemouth na vitória do Chelsea. Quem também não deixou por menos foi o armênio Mkhitaryan, que já é um forte concorrente ao Prêmio Puskas pelo o golaço marcado no sobre o Sunderland.

Veja como foram as vitórias dos principais times do torneio.



O que é "Boxing Day"

É o termo usado em alguns países, como Reino Unido, Canadá, Irlanda e Estados Unidos, para o dia seguinte ao Natal. Tem este nome porque, antigamente, os patrões presenteavam seus trabalhadores apenas no dia posterior ao feriado. Utilizava-se então uma caixa (box, em inglês) para entregar os regalos aos trabalhadores.



SEGUNDA-FEIRA

Chelsea 3x0 Bournemouth

O líder do Campeonato Inglês, bateu por 3 a 0 o Bournemouth e chegou a 12ª vitória consecutiva na competição. Sem Diego Costa, artilheiro da competição, suspenso, restou ao meia-atacante Pedro a responsabilidade pelos gols. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o espanhol recebeu na entrada da área e, por cobertura, acertou o ângulo do goleiro Boruc. No segundo tempo, Eden Hazard, marcou de pênalti e tornou-se o sexto artilheiro da história do Chelsea na Premier League, com 50 gols. Nos acréscimos, Pedro fez o último do jogo. Com o resultado, a equipe ficou a um triunfo de igualar o recorde de 13 vitórias consecutivas do Arsenal.

Foto: Ben Stansall / AFP

Manchester United 3x1 Sunderland

Depois de uma instabilidade no começo do trabalho de José Mourinho, o Manchester United venceu a quarta partida seguida no Campeonato Inglês. O 3 a 1 sobre o Sunderland manteve a equipe na quinta posição da tabela. O único gol dos visitantes foi uma pintura. Quando já estava perdendo de 3 a 0 Borini, de fora da área, matou no peito e, sem deixar a bola quicar, acertou o ângulo do goleiro De Gea.Antes disso, destaque para Zlatan Ibrahimovic, que marcou uma vez e deu duas assistências. A primeira para o holandês Daley Blind, que fez o seu primeiro gol na Premier League. A segunda para um golaço que provavelmente estará concorrendo ao Prêmio Puskas do ano que vem. O autor foi o armênio Mkhitaryan (foto).



Foto: Oli Scarff / AFP

Arsenal 1x0 West Bromwich

West Bromwich só tinha vencido um dos últimos 12 jogos contra o Arsenal. Mesmo assim, a equipe foi resistente contra o quarto colocado na tabela. O gol só for acontecer aos 41 do segundo tempo, após cabeçada do atacante francês Giroud (foto).

Foto: Ian Kingdom / AFP

Hull City 0x3 Manchester City

O time do técnico Pep Guardiola assumiu temporariamente a segunda colocação do campeonato com a vitória de 3 a 0 sobre o lanterna Hull City, fora de casa. A última vez que o time Manchester City havia perdido para o Hull City pela Premier League foi em 2010. Porém, apesar do retrospecto negativo e de ocupar a última colocação na tabela, o Hull City conseguiu segurar o empate até os 27 minutos do segundo tempo, quando Yaya Touré (foto), de pênalti, abriu o placar. Iheanacho e Curtis Davies, contra, marcaram os outros dois.



Foto: Lindsey Parnaby / AFP

TERÇA-FEIRA

15h15min - Liverpool x Stoke City (ESPN Brasil)

Com a vitória do Manchester City nesta segunda-feira o Liverpool precisa vencer o Stoke City, no Anfield, para recuperar a segunda colocação na tabela. O retrospecto é positivo para o time do técnico Jürgen Klopp, que venceu cinco dos últimos seis jogos contra o Stoke City e está invicto em casa há 15 jogos _ a maior sequencia do torneio. Porém, ainda não poderá contar com o brasileiro Philippe Coutinho, que se recupera de uma lesão no tornozelo desde o final de novembro. Por pouco o técnico alemão não teria outro desfalque brasileiro contra o Stoke City. De acordo com o site Eurosport, Roberto Firmino, atacante do Liverpool e da Seleção Brasileira foi detido na madrugada do dia 24 de dezembro, em Merseyside (região metropolitana de Liverpool), após ser acusado pela policia de dirigir alcoolizado. Com isso o jogador de 25 anos terá de comparecer a um tribunal em Liverpool no dia 31 de janeiro para prestar esclarecimentos. O dia, contudo, é o mesmo que a equipe recebe o Manchester City, pelo Campeonato Inglês.

Foto: PAUL ELLIS / AFP

18ª rodada – outros resultados

Segunda-feira

Watford 1x1 Crystal Palace

Burnley 1x0 Middlesbrough

Leicester 0x2 Everton

Swansea 1x4 West Ham

Quarta-feira

17h45min Southampton x Tottenham (ESPN Brasil)

