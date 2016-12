"Gostaria de vê-lo fazendo jogadas mais úteis", diz técnico sobre lance de efeito de Gabigol

Não impressionou

Na última quarta-feira, o ex-santista Gabriel ganhou mais alguns minutos em campo com a camisa da Inter de Milão, que derrotou a Lazio, por 3 a 0, pelo Campeonato Italiano. Com pouco tempo para mostrar serviço, o brasileiro arriscou um passe de letra, além de interagir com a torcida no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

O lance, no entanto, não foi bem aceito pelo pelo técnico Stefano Pioli.



— Estou feliz pelo entusiasmo do Gabigol, mas eu gostaria de vê-lo fazendo algumas jogadas que são mais úteis e não apenas espetaculares pela ânsia de ser espetacular — alertou Pioli, em entrevista coletiva realizada logo após a 18ª rodada da Serie A.

Veja o lance:



E agora no final, Gabigol ainda deu um passe sensacional de letra para Brozovic.¿¿ pic.twitter.com/R68y8sWWC3 — Inter de Milão BRA (@interdemilaoBRA) 21 de dezembro de 2016

O novo episódio envolvendo o atacante de 20 anos, medalhista de ouro nos Jogos do Rio 2016, se dá na mesma semana em que seu empresário, Wagner Ribeiro, revelou a possibilidade dele retornar ao Brasil, caso prossiga com pouco aproveitamento na Inter.

Com a vitória, a equipe milanesa chegou aos 30 pontos, se mantendo na sétima posição na tabela.

*LANCEPRESS